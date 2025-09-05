05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için kararını verdi

Fenerbahçe, Suudi kulüplerinden gelen yüksek tekliflere rağmen Youssef En-Nesyri'yi kadroda tutma kararı aldı. Faslı golcü de sarı-lacivertlilerde kalmak istiyor.

Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için kararını verdi
Geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlayan ve bu sezon başında fiziksel durumunu önemli ölçüde iyileştiren Youssef En-Nesyri, transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girmişti.
 
Faslı golcüye birçok astronomik teklif gelmesine rağmen, Fenerbahçe yönetimi nihai kararını verdi.
 
EN-NESYRI SATILMAYACAK
 
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim En-Nesyri'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Kulüpten yapılan değerlendirmelerde, takımın hücum gücünün merkezinde yer alan golcünün kadroda tutulması yönünde fikir birliğine varıldığı aktarıldı.
 
Haberde ayrıca, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve takımdan ayrılma niyeti taşımadığı belirtildi.
 
SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ
 
Bu sezon Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta görev alan Youssef En-Nesyri, toplamda 3 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı verdi. Form grafiğini her geçen hafta yukarıya taşıyan deneyimli forvet, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri konumunda.
 
Fas Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olan En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
