Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için kararını verdi

Geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlayan ve bu sezon başında fiziksel durumunu önemli ölçüde iyileştiren Youssef En-Nesyri, transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girmişti.

Faslı golcüye birçok astronomik teklif gelmesine rağmen, Fenerbahçe yönetimi nihai kararını verdi.

EN-NESYRI SATILMAYACAK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim En-Nesyri'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Kulüpten yapılan değerlendirmelerde, takımın hücum gücünün merkezinde yer alan golcünün kadroda tutulması yönünde fikir birliğine varıldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'de kalmak istediği ve takımdan ayrılma niyeti taşımadığı belirtildi.

SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta görev alan Youssef En-Nesyri, toplamda 3 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı verdi. Form grafiğini her geçen hafta yukarıya taşıyan deneyimli forvet, teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri konumunda.

Fas Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olan En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.