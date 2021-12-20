Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın geleceğini konuşuyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Vitor Pereira'nın geleceğini konuşmak için bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yönetimi, Pereira'nın geleceğini konuşuyor!
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20 Aralık 2021 16:01
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, öğlen saatlerinden itibaren olağanüstü toplandı.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Vitor Pereira'nın geleceğini görüşmek için bir araya geldi. Ali Koç ve yönetiminin, Pereira ile yol ayrımını düşünüyor ancak 2 gün sonra Fatih Karagümrük maçı olması nedeniyle bu toplantıda 'derhal' ayrılık kararının çıkmayabileceği belirtildi.

Vitor Pereira için şu ana kadar alınmış bir kesin karar olmadığı da vurgulandı.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2015/16 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Vitor Pereira, sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye geri döndü. 2023'e kadar sözleşmesi olan Pereira, bu sezon 25 resmi maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

Pereira, ligde ise 17 maçta 8 galibiyet 5 mağlubiyet ile lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.


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