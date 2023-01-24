Fenerbahçe: 'Yine şaşırmıyoruz!'

Fenerbahçe, Dursun Özbek'in Ali Koç'a cevap vermesinin ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler!"
"Tarih, tekerrürden ibarettir" Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz."
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gün içerisinde yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulundu.
ALİ KOÇ'UN O ÇAĞRISI İÇİN TIKLAYINIZ
Bunun ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir cevap geldi. Özbek, saha içerisinde kalacaklarını söyledi.
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler!"
"Tarih, tekerrürden ibarettir" Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz."
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gün içerisinde yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulundu.
ALİ KOÇ'UN O ÇAĞRISI İÇİN TIKLAYINIZ
Bunun ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir cevap geldi. Özbek, saha içerisinde kalacaklarını söyledi.
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
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