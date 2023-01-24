Fenerbahçe: 'Yine şaşırmıyoruz!'

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Fenerbahçe, Dursun Özbek'in Ali Koç'a cevap vermesinin ardından bir paylaşım yaptı."Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler!""Tarih, tekerrürden ibarettir" Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gün içerisinde yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulundu.Bunun ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir cevap geldi. Özbek, saha içerisinde kalacaklarını söyledi.