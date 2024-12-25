Fenerbahçe'ye Nicola Zalewski önerisi!

Roma'dan Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye Nicola Zalewski teklifi geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye Nicola Zalewski önerisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 08:19
Roma'dan Mario Hermoso ile ilgilenen Fenerbahçe'ye Nicola Zalewski önerisi de geldi.

ROMA İLE TEMAS

Menajerler, solak stoper arayan Fenerbahçe'ye Mario Hermoso'yu teklif etmişti. Sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'nun onay vermesi üzerine bu transfer için çalışmalara başladı. Branco'nun Roma ile ilk teması kurup, Hermoso'yu kiralamak istediklerini ilettiği kaydedildi.

ZALEWSKI ÖNERİSİ

Bu görüşmeler sırasında İtalyanlar'ın Fenerbahçe'ye bir oyuncu daha teklif ettiği öne sürüldü. Sezon başında Galatasaray'ın çok istemesine rağmen anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski, sarı-lacivertlilere önerildi.

ROMA PARA KAZANMAK İSTİYOR

İtalyan basını, Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı sol beki ocak ayında satarak az da olsa para kazanmak istediğini yazdı.

MOURINHO İLE ÇALIŞTI

Mourinho'nun eski öğrencisi olan 22 yaşındaki futbolcu, Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışmıştı. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi de planlayan Fenerbahçe, Zalewski için teklif yapabilir.

Roma'da bu sezon 15 maçta süre bulan Zalewski, 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery