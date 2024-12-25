Roma'dan Mario Hermoso ile ilgilenen Fenerbahçe'ye Nicola Zalewski önerisi de geldi.
ROMA İLE TEMAS
Menajerler, solak stoper arayan Fenerbahçe'ye Mario Hermoso'yu teklif etmişti. Sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'nun onay vermesi üzerine bu transfer için çalışmalara başladı. Branco'nun Roma ile ilk teması kurup, Hermoso'yu kiralamak istediklerini ilettiği kaydedildi.
ZALEWSKI ÖNERİSİ
Bu görüşmeler sırasında İtalyanlar'ın Fenerbahçe'ye bir oyuncu daha teklif ettiği öne sürüldü. Sezon başında Galatasaray'ın çok istemesine rağmen anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski, sarı-lacivertlilere önerildi.
ROMA PARA KAZANMAK İSTİYOR
İtalyan basını, Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı sol beki ocak ayında satarak az da olsa para kazanmak istediğini yazdı.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Mourinho'nun eski öğrencisi olan 22 yaşındaki futbolcu, Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışmıştı. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi de planlayan Fenerbahçe, Zalewski için teklif yapabilir.
Roma'da bu sezon 15 maçta süre bulan Zalewski, 2 asist yaptı.
ROMA İLE TEMAS
Menajerler, solak stoper arayan Fenerbahçe'ye Mario Hermoso'yu teklif etmişti. Sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'nun onay vermesi üzerine bu transfer için çalışmalara başladı. Branco'nun Roma ile ilk teması kurup, Hermoso'yu kiralamak istediklerini ilettiği kaydedildi.
ZALEWSKI ÖNERİSİ
Bu görüşmeler sırasında İtalyanlar'ın Fenerbahçe'ye bir oyuncu daha teklif ettiği öne sürüldü. Sezon başında Galatasaray'ın çok istemesine rağmen anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski, sarı-lacivertlilere önerildi.
ROMA PARA KAZANMAK İSTİYOR
İtalyan basını, Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı sol beki ocak ayında satarak az da olsa para kazanmak istediğini yazdı.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Mourinho'nun eski öğrencisi olan 22 yaşındaki futbolcu, Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışmıştı. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi de planlayan Fenerbahçe, Zalewski için teklif yapabilir.
Roma'da bu sezon 15 maçta süre bulan Zalewski, 2 asist yaptı.