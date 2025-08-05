Jose Mourinho'nun talimatı sonrasında orta sahaya takviye yapmak için iki aydır çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşen Fenerbahçe, son olarak Florentino da karar kıldı.
Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde Angola asıllı Portekizli oyuncunun da durumu soruldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 'Satabiliriz' yanıtı alınınca pazarlıklar başladı ve taraflar kısa süre içinde büyük oranda anlaşma sağlandı.
OPSİYONLU KİRALIK
Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olacak. Kiralama bedeli olarak da Benfica'ya 5 milyon euro civarında bir ödeme yapılacak.
Florentino'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. Florentino'nun Sözleşme 1+4 yıllık olacak.
Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde Angola asıllı Portekizli oyuncunun da durumu soruldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 'Satabiliriz' yanıtı alınınca pazarlıklar başladı ve taraflar kısa süre içinde büyük oranda anlaşma sağlandı.
OPSİYONLU KİRALIK
Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olacak. Kiralama bedeli olarak da Benfica'ya 5 milyon euro civarında bir ödeme yapılacak.
Florentino'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. Florentino'nun Sözleşme 1+4 yıllık olacak.