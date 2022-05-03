Fenerbahçe'ye Belçikalı forvet!

Forvet transferi için birçok alternatifi değerlendiren Fenerbahçe'de, Lois Openda'nın da seçenekler arasında olduğu yazıldı.



Belçika basınından Voetbalbelgie, Openda'nın sezon sonunda kiralık oynadığı Vitesse'den ayrılacağını belirtirken, yeni rotasının Fenerbahçe olabileceğini duyurdu.



Golcü oyuncunun, "Vitesse'ye başarılı bir şekilde veda etmek istiyorum" sözlerine yer verilirken, "Ardından kariyerimde yeni bir sayfa geliyor. Ama şimdilik bir yorum yapmayacağım." dediği dile getirildi.

Site, "Openda, Türkiye'nin en iyi kulübü F.Bahçe'nin ilgisine güvenebilir.PSV de onu radarına aldı. Brugge'ün onun hakkında ne planladığını görmek için biraz daha bekleyeceğiz." ifadesi kullanıldı. Genç yıldızın piyasa değerinin şu anda 5.5 milyon euro olduğu da kaydedildi.



İki yıldır Vitesse'de kiralık oynayan 22 yaşındaki Lois Openda, bu sezon 43 maçta 20 gol+5 asistlik performansıyla göz doldurdu.





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