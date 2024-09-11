Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir!

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertlilerin kasasına giren gelir belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2024 13:36
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadar kasasına koyduğu gelir ise dikkat çekti.

RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA tarafından lig etabındaki eşleşmelerin belli olacağı fikstür çekildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

İLK MAÇ 25-26 EYLÜL

Fenerbahçe ilk hafta maçını Union Saint-Gilloise ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 26 Eylül Perşembe günü sahaya çıkacak.

DEV GELİR

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano'yu saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, 200 bin Euro gelir elde etti. 3. ön eleme turunda Lille'e kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'ne kaldı.

7.4 MİLYON EURO GARANTİ

Fenerbahçe, ayak bastı parası olarak 4.1 milyon Euro, market gelirinden ise iki ayrı parça olarak toplamda 7.4 milyon Euro'yu garantiledi. Henüz Avrupa'da lig aşaması maçları başlamadan Sarı-lacivertliler 11 milyon 700 bin Euro'yu kasasına koydu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery