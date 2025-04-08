Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez voleybolda karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray, kadın ve erkek voleybolunda birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Kadın voleybolda heyecan 9 Nisan Çarşamba günü başlayacak; erkeklerde ise ilk randevu 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.Kadınlarda ve erkeklerde bu sezon oynanan toplam dört karşılaşmanın da galibi sarı lacivertliler olmuştu.03.11.2024 Fenerbahçe 3-2 Galatasaray01.02.2025 Galatasaray 2-3 Fenerbahçe29.10.2024 Fenerbahçe 3-0 Galatasaray02.02.2025 Galatasaray 0-3 Fenerbahçe