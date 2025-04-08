Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez voleybolda karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray, kadın ve erkek voleybolda yarı final etabında birbirlerine rakip olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez voleybolda karşı karşıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2025 13:05
Son güncelleme 08 Nisan 2025 13:06
Fenerbahçe ve Galatasaray, kadın ve erkek voleybolunda birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor.  Kadın voleybolda heyecan 9 Nisan Çarşamba günü başlayacak; erkeklerde ise ilk randevu 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Kadınlarda ve erkeklerde bu sezon oynanan toplam dört karşılaşmanın da galibi sarı lacivertliler olmuştu.

SMS Grup Efeler Ligi:

03.11.2024 Fenerbahçe 3-2 Galatasaray

01.02.2025 Galatasaray 2-3 Fenerbahçe

Vodafone Sultanlar Ligi:

29.10.2024 Fenerbahçe 3-0 Galatasaray

02.02.2025 Galatasaray 0-3 Fenerbahçe



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery