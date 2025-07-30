Fenerbahçe transferi açıkladı: Nelson Semedo

Fenerbahçe, son olarak Wolverhampton forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Nelson Semedo'yu transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Öte yandan yıldız ismin, bu gece 00:00 sularında İstanbul'da olacağı öğrenildi.
VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU
Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."
PERFORMANSI
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Öte yandan yıldız ismin, bu gece 00:00 sularında İstanbul'da olacağı öğrenildi.
VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU
Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."
PERFORMANSI
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.