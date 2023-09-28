Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de şölen atmosferi yarattı

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma hafta içinde oynanmasına karşın tribünlerin tamamını doldurdu.
Müsabaka öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma hafta içinde oynanmasına karşın tribünlerin tamamını doldurdu.
Müsabaka öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.