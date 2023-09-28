Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de şölen atmosferi yarattı

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile sahasında oynadığı maçta tribünler tıklım tıklım doldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de şölen atmosferi yarattı
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28 Eylül 2023 20:28
Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma hafta içinde oynanmasına karşın tribünlerin tamamını doldurdu.

Müsabaka öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

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