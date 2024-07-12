Fenerbahçe, son hazırlık maçında Strasbourg'a karşı

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, son hazırlık maçında Strasbourg'a karşı
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12 Temmuz 2024 12:36
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında cumartesi günü Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.

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