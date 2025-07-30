savunma oyuncusunu, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.



ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI



Chobani ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir" diyerek sürprizlere açık kapı bıraktı.





18.45'TE İSTANBUL'DA



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, imza için gelen Milan Skriniar 18.45'te İstanbul'a varacak.



PERFORMANSI



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.





Fenebahçe'nin 31 yaşındaki