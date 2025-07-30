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Fenerbahçe Skriniar'ı getiriyor!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştı. Skriniar'ın yakında imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

calendar 30 Temmuz 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 16:00
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Skriniar'ı getiriyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euro'ya bitirdi.

Fenebahçe'nin 31 yaşındaki savunma oyuncusunu, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ'TAN AÇIK KAPI

Chobani ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir" diyerek sürprizlere açık kapı bıraktı.


18.45'TE İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, imza için gelen Milan Skriniar 18.45'te İstanbul'a varacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
 

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