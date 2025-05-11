Fenerbahçe, Skriniar'ı bitirmek istiyor!

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiraladığı stoper Milan Skriniar, takımı savunmakla kalmıyor, skor da üretiyor.



Son haftalarda golleriyle ön plana çıkan tecrübeli yıldız, taraftarın sevgilisi durumunda.



Başkan Ali Koç, "Skriniar bir lider. Onun gibi 4 oyuncu daha alacağız" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirmişti. Taraftar da 30 yaşındaki oyuncunun bir an önce transferinin bitirilmesini ve gelecek sezon da onu izlemek istediğini her fırsatta belirtiyor.



PERFORMANSI



Sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan Skriniar, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.



