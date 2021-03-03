Fenerbahçe: "Samatta ortaya üçlü çektir tayfaya"

Fenerbahçe'de gole hasret kalan Samatta'ya takım arkadaşları, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu büyük destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Samatta ortaya üçlü çektir tayfaya'
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03 Mart 2021 10:38
Fenerbahçe'de bir süredir gol atma başarısı gösteremediği için üzgün olan Samatta'ya takım arkadaşlarından büyük destek var.

Trabzonspor maçının dönüş yolunda son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkışlarla karşılayarak sürpriz yaptılar.

"Samatta ortaya üçlü çektir tayfaya" tezahüratları ile karşılanan yıldız oyuncuya önce üçlü çektirmenin ne olduğu anlatıldı. Sonra tüm takımın Tanzanyalı golcü için yaptığı tezahüratlarla uçakta büyük bir coşku hakim oldu.

Samatta'ya destek Samandıra'da da sürdü. Takım arkadaşlarının sürekli moral verdiği yıldıza, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da sahip çıktı.

Bu destek karşısında çok mutlu olan Samatta antrenmanlar dışındaki ekstra çalışmaları ile göz dolduruyor.

Taraftarların desteği ile de moral bulan ve buna çok önem veren, tek hedefinin taraftarı mutlu etmek olduğunu sürekli dile getiren Samatta, antrenmanlar dışında da beslenmesi ve yaşam tarzı ile kendine çok dikkat ettiğini ifade etti.



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