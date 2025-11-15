15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Fenerbahçe, Rüdiger için planını belirledi

Ara transfer dönemine yoğunlaşan Fenerbahçe, Oosterwolde'nin ayrılması durumunda Real Madrid'in yıldızı Antonio Rüdiger için devreye girmeye hazırlanıyor.

15 Kasım 2025 11:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Rüdiger için planını belirledi
Trendyol Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e kadar indiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
 
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı.
 
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
 
Tedesco yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe, transferde önemli isimlerin peşinde
 
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin satışı gündeme geldi.
 
OOSTERWOLDE'NİN YERİNE RÜDİGER
 
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusuyla yollarını ayırırsa Real Madrid'in 32 yaşındaki Alman yıldızı Antoino Rüdiger ile temasa geçecek.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
