Fenerbahçe, Rüdiger için planını belirledi

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e kadar indiren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Tedesco yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe, transferde önemli isimlerin peşinde
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin satışı gündeme geldi.
OOSTERWOLDE'NİN YERİNE RÜDİGER
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusuyla yollarını ayırırsa Real Madrid'in 32 yaşındaki Alman yıldızı Antoino Rüdiger ile temasa geçecek.