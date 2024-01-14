Fenerbahçe penaltı kazandı, Dzeko kaçırdı!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takım penaltı kazandı.

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Fenerbahçe penaltı kazandı, Dzeko kaçırdı!
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14 Ocak 2024 20:16
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı kararı çıktı.

Mücadelenin 50. dakikasında Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Aynı zamanda Fenerbahçe, bu sezonki 4. penaltısını kaçırdı.

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