17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-249'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-148'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-147'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-049'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-250'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Fenerbahçe penaltı bekledi, Cihan Aydın maçı bitirdi

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. İşte yaşananlar...

calendar 17 Eylül 2025 22:12
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe penaltı bekledi, Cihan Aydın maçı bitirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı erteleme maçının son dakikalarında penaltı bekledi.

Sarı-lacivertli takım ceza sahasında Youssef En Nesyri yerde kalmasının yanı sıra elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştü. Bu sırada tribünlerden ve yedek kulübesinden penaltı için büyük bir tepki oldu.

Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.





  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
