Fenerbahçe penaltı bekledi, Cihan Aydın maçı bitirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı erteleme maçının son dakikalarında penaltı bekledi.
Sarı-lacivertli takım ceza sahasında Youssef En Nesyri yerde kalmasının yanı sıra elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştü. Bu sırada tribünlerden ve yedek kulübesinden penaltı için büyük bir tepki oldu.
Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.
