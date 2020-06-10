Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin, hayaline kavuştuğunu açıkladı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in transfer ettiği Cansu Çetin, sarı-lacivertli forma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin, hayaline kavuştuğunu açıkladı
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10 Haziran 2020 18:06
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in transfer ettiği Cansu Çetin, sarı-lacivertli forma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Cansu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarında, büyük bir camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Ailece Fenerbahçeliyiz ve Fenerbahçe'yi her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Oraya ait bir formayı taşıyabilmek benim için çok özel bir duygu. Umarım voleybol kariyerimin sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ederim." ifadelerini kullandı.

Voleybolu çok özlediğini vurgulayan Cansu, "Çünkü yarım kalan bir sezonu devam ettiremedik ama bu senenin çok daha özel bir sene olacağına inanıyorum. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtti.

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