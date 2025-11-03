Fenerbahçe Opet, Valencia'yı yeniden devirmek için sahada

Fenerbahçe Opet, ⁠FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu'nun beşinci haftasında 4 Ekim Salı günü İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Euroleague Women Youtube'dan yayınlanacak.Organizasyonda oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, grubunda lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, gruptaki son maçında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 mağlup etti.Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İspanyol ekibi ise 2. sırada yer alıyor.Sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 75-72 yendi.