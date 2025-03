Fenerbahçe Opet tüm kupalara talip!

Fenerbahçe'nin kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, mücadele ettikleri 3 kupayı da kazanacaklarına inandıklarını söyledi.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Metro Enerji Salonu'nda konuk ettikleri Danilos Pizza'yı mağlup ettikleri maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Danabaş, sezon sonu hedeflerine değindi.



Ligde normal sezonu zirvede tamamladıklarını vurgulayan Danabaş, "Normal sezon sona erdi. Arada bir dönem dört mağlubiyet alarak taraftarlarımızı üzdük. Bu maçta da ilk yarıyı 11 sayı geride bitirdik ama bu takım vidaları sıktığı zaman zaten kimse rakip olamaz diye düşünüyorum. Güzel ve farklı bir galibiyet oldu. Bizim hedeflerimiz var. Şu an için konuşursak Türkiye Ligi tabii. Şimdi play-off'ta rakibimizi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası'nda önce bir çeyrek final oynayacağız Ankara'da Nesibe Aydın'la. İnşallah orayı geçersek ondan sonra hafta sonu cuma, pazar, yarı final ve final geliyor. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.



Lig hedefini tamamlamalarının ardından gözlerini FIBA Avrupa Ligi'ne çevireceklerini aktaran Danabaş, "11-13 Nisan'da FIBA Avrupa Ligi'nde Zaragoza'da önce yarı final, sonra final maçlarına çıkacağız. Bu sene format değişti. Şu anda Dörtlü Final'e kalan sadece iki takım belli. Fenerbahçe ve Valencia. Buraya kadar namağlup geldik. Tek namağlup takım biziz. Kadromuza, hocamıza çok güveniyoruz. İnşallah bu yolun sonu üçüncü bir FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla biter diye dua ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Zorlu süreç öncesinde yönetim olarak gerekli adımları attıklarını anlatan Danabaş, şöyle devam etti:



"Kadromuzu en iyi şekilde sahaya sürmek için hocamızın idaresinde takımımız çalışmalarına devam ediyor. Biz de yönetim olarak takımımızı güçlendirmek adına yeni bir transfer yaptık. Biliyorsunuz eski oyuncumuz dört yıl bu takımda forma giyen, yabancı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin evladı diyebileceğimiz McBride'ı tekrar kadromuza dahil ettik. Amerika'da özel bir ligde oynuyor, onun da yarı final ve finali var. Bu hafta sonu bitiyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. İnşallah Türkiye Kupası yarı final ve final maçlarında, Türkiye Ligi play-off'larında ve FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde kadromuzda olacak."



"Bu yapıyı bozmak isteyenler var"



Kemal Danabaş, son dönemde teknik heyet ve oyuncularla ilgili yapılan ayrılık haberlerinin art niyetli olduğunu belirtti.



Takımın çok iyi yolda gittiğini hatırlatan Danabaş, "Şimdi ben hiçbir Fenerbahçelinin bu konularda yorum yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Bizim gündemimizde hiç böyle bir şey yok. Fakat birden bire son günlerde sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe'ye hocalar geliyor, Fenerbahçe'den hocalar gidiyor. Oyuncular geliyor, oyuncular gidiyor. Bizim böyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.



5 kupa hedefiyle başladıkları sezonda ilk 2 kupayı kazandıklarını ve tek hedeflerinin kalan 3 kupayı da müzelerine götürmek olduğunu dile getiren Danabaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz tek bir şeye odaklandık. Önümüzde üç kupa var. Sezon başında bu yolculuğa çıkarken ortada beş kupa vardı. İlk ikisini aldık. FIBA Avrupa Süper Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası. Şimdi önümüzde üç kupa daha var. Biz bu kupaları camiamıza hediye etmek istiyoruz. Başkanımıza hediye etmek istiyoruz. Her zaman arkamızda hissettiğimiz büyük Fenerbahçe taraftarının desteğiyle hocamızın, oyuncularımızın sahadaki alın terleriyle inşallah bu kupaları da bu camiaya getireceğiz. Ama tekrar söyleyeceğim. Bunu ancak bizi, bu yapıyı bozmak isteyenler ortaya çıkartır. Nereden çıkıyor bu dedikodular anlamış değilim. Bizim gündemimiz sadece şu anda önümüzdeki 3 kupa. Bizim gündemimizde olmayan şeylerin sosyal medya hesaplarında her gün çarşaf çarşaf yazılıp çizilmesinin arkasında bir art niyet arıyorum. Başka hiçbir açıklaması yok."