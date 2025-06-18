Fenerbahçe Opet'te yardımcı antrenörlüğe Nacho Martinez geldi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görev için İspanyol çalıştırıcı Nacho Martinez ile anlaşmaya varıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Martinez'in, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez'in İspanya Milli Takımı'nda da yardımcılığını üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar dilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Martinez'in, Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez'in İspanya Milli Takımı'nda da yardımcılığını üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, İspanyol çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar dilendi.
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