Fenerbahçe Opet, set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil
PTT: Merve Tanyel, Sude Naz Uzun, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Derin Ezgi Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı, Elif Su Yavuz)
Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Vuchkova (Gizem Örge)
Setler: 21-25, 15-25, 10-25
Süre: 65 dakika (26, 21, 18)
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil
PTT: Merve Tanyel, Sude Naz Uzun, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Derin Ezgi Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı, Elif Su Yavuz)
Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Vuchkova (Gizem Örge)
Setler: 21-25, 15-25, 10-25
Süre: 65 dakika (26, 21, 18)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ