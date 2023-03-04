Fenerbahçe Opet, set vermedi

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde PTT'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, set vermedi
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04 Mart 2023 19:23
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil

PTT: Merve Tanyel, Sude Naz Uzun, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Derin Ezgi Taşdemir, Gizem Mısra Aşçı, Elif Su Yavuz)

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken, Vuchkova (Gizem Örge)

Setler: 21-25, 15-25, 10-25

Süre: 65 dakika (26, 21, 18)

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