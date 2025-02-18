Fenerbahçe Opet'in hedefi yarı final

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Çarşamba günü Beretta Famila Schio'ya konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Opet'in hedefi yarı final
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18 Şubat 2025 11:06
Son güncelleme 18 Şubat 2025 11:09
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında 19 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

Palasport Livio Romare'de oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.

Fenerbahçe, turu geçip 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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