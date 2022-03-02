Fenerbahçe Opet doğrudan yarı finalde!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV tarafından Rus takımlarının ihraç edilmesiyle birlikte çeyrek finalde Lokomotiv Kaliningrad Region ile oynayacağı maçları "3-0, 3-0" hükmen kazandı sayıldı ve direkt yarı finale yükseldi.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet doğrudan yarı finalde!
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02 Mart 2022 15:59
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV tarafından Rus takımlarının ihraç edilmesiyle birlikte çeyrek finalde Lokomotiv Kaliningrad Region ile oynayacağı maçları "3-0, 3-0" hükmen kazandı sayıldı ve adını doğrudan yarı finale yazdırdı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu "CEV" Rusya Federasyonuna bağlı takımların Avrupa Kupaları'ndan resmen ihraç edildiğini duyurdu.

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Lokomotiv Kaliningrad Region ile karşılaşması gereken Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı bu kararla direkt olarak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde VakıfBank ile Polonya'nın Developres Rzeszow takımları arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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