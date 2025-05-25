Fenerbahçe'nin yabancıları elini kolunu bağlıyor

Bir sezonu daha 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de taraftalarlar, şampiyonluk için daha güçlü bir kadro gerektiğine inanıyor. Bu nedenle yönetim, dünya yıldızlarının peşine düştü. Tıpkı son 7 sezonda olduğu gibi yeniden sil baştan kadro kurulacak.
Fakat yeni gelecek isimlere yer açmak ve bu kolay olmayacak. Kadrosunda 16 lejyoner olan sarı lacivertlilerin diğer 4 yabancısı da farklı takımlarda kiralık. Dzeko, Tadic ve Maximin'in sözleşmeleri bitince geriye 17 isim kalacak. Skriniar, Kostic, Amrabat da kiralık olduğu için rakam 14'e iniyor. Fakat sorun daha da büyük...
GÖZDEN DÜŞEN İSİMLER
Yeni sezonda yabancı kontenjanı 12 + 2. Toplam 14 yabancıdan en az ikisinin 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Livakovic, Szymanski, En-Nesyri ayrılmak istiyor. Kiralıktan dönecek Zajc, Lincoln ve Fayed kadroda düşünülmüyor. Sadece 2004 doğumlu Mimovic'e yer var.
Carlos, Djiku, Becao da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Ancak maaşları yüzünden bu oyuncuları elden çıkarmak kolay görünmüyor ve hiçbirisi sözleşme feshine yanaşmıyor. Tek taraflı fesih ise Fenerbahçe için maddi kayıp demek. Sözleşmesi bitecek Osayi'nin durumu ise belirsiz. Ali Koç dört büyük transfer vaadi vermiş, rakamın altıya çıkabileceğini belirtmişti. Bu yüzden Fenerbahçe'nin en az dört yabancı göndermesi gerekecek.
VLAHOVİC HAYALİ
Forvet hattını değiştirme karar veren Fenerbahçe, en büyük aday Dusan Vlahovic için devlerle yarışıyor. Juventus'un kadroda düşünmediği Sırp yıldız için 15 milyon euroluk yıllık ücret talebini aşağı çekmeye çalışıyor.
JUVENTUS ÇILDIRDI
Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus'un kapısını çalan Fenerbahçe yüksek bir taleple karşılaştı. Yıldız oyuncuya 8 milyon euro bedel biçen Juventus, Fenerbahçe'ye geri adım attırdı. Pazarlıklar sürüyor.
Fakat yeni gelecek isimlere yer açmak ve bu kolay olmayacak. Kadrosunda 16 lejyoner olan sarı lacivertlilerin diğer 4 yabancısı da farklı takımlarda kiralık. Dzeko, Tadic ve Maximin'in sözleşmeleri bitince geriye 17 isim kalacak. Skriniar, Kostic, Amrabat da kiralık olduğu için rakam 14'e iniyor. Fakat sorun daha da büyük...
GÖZDEN DÜŞEN İSİMLER
Yeni sezonda yabancı kontenjanı 12 + 2. Toplam 14 yabancıdan en az ikisinin 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Livakovic, Szymanski, En-Nesyri ayrılmak istiyor. Kiralıktan dönecek Zajc, Lincoln ve Fayed kadroda düşünülmüyor. Sadece 2004 doğumlu Mimovic'e yer var.
Carlos, Djiku, Becao da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Ancak maaşları yüzünden bu oyuncuları elden çıkarmak kolay görünmüyor ve hiçbirisi sözleşme feshine yanaşmıyor. Tek taraflı fesih ise Fenerbahçe için maddi kayıp demek. Sözleşmesi bitecek Osayi'nin durumu ise belirsiz. Ali Koç dört büyük transfer vaadi vermiş, rakamın altıya çıkabileceğini belirtmişti. Bu yüzden Fenerbahçe'nin en az dört yabancı göndermesi gerekecek.
VLAHOVİC HAYALİ
Forvet hattını değiştirme karar veren Fenerbahçe, en büyük aday Dusan Vlahovic için devlerle yarışıyor. Juventus'un kadroda düşünmediği Sırp yıldız için 15 milyon euroluk yıllık ücret talebini aşağı çekmeye çalışıyor.
JUVENTUS ÇILDIRDI
Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus'un kapısını çalan Fenerbahçe yüksek bir taleple karşılaştı. Yıldız oyuncuya 8 milyon euro bedel biçen Juventus, Fenerbahçe'ye geri adım attırdı. Pazarlıklar sürüyor.
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