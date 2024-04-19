Fenerbahçe'nin şansı Yunanlara tutmuyor

Fenerbahçe, şu ana dek Avrupa'da karşılaştığı üçüncü Yunan rakibini de eleyemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin şansı Yunanlara tutmuyor
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19 Nisan 2024 02:33
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'a penaltı atışlarında yenilerek Avrupa'ya veda etti. 

Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler, şu ana dek Avrupa'da karşılaştığı üçüncü Yunan rakibini de eleyemedi.

Fenerbahçe daha önce 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Panathinaikos'a, 2010-2011 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a karşı turu kaybetmişti.

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