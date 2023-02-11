Fenerbahçe'nin hedefi Hakim Ziyech

Bir yandan afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışan kulüpler, bir yandan da saha içi için hazırlıklarına devam ediyor.



Fenerbahçe Yönetimi de transfer döneminin uzaması sonrası kadroya bir kanat takviyesi yapmak için girişimlere başladı. Jorge Jesus'un onayı sonrası iki isim belirlendi: Hakim Ziyech ve Fabio Borini...



İki oyuncu stil olarak birbirinden çok farklı. Ancak hangisinin geleceğine göre Jesus, sistemini revize edecek. Bir numara tabii ki Ziyech... Faslı yıldız, çok istediği PSG transferi Chelsea'nin yanlış evrak göndermesi nedeniyle iptal olunca fazlasıyla sinirlendi. İngiliz ekibinin menajer Graham Potter, oyuncusunu bırakmak istemiyor. 29 yaşındaki futbolcu ise tekliflere açık. Fenerbahçe'nin ilk girişimi yaparak Chelsea'ye kiralama niyetini bildirdiği kaydedildi.



İkna etmek kolay değil



Maviler'den gelecek yanıt bekleniyor. Ziyech transfer olması halinde Jesus, İrfan Can'dan beklediği kanattan oyun kurma görevini Faslı yıldıza verecek.



Listedeki alternatif: Borini



Fabio Borini, listedeki diğer oyuncu konumunda. İtalyan futbolcu, Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiriyor.



Ligde 20 maçta 13 gol atıp, 8 de asist yapan tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'ye gelmek için istekli. Ancak Karagümrük'ü, takımın en skorer ismini göndermesi konusunda ikna etmek kolay olmayacak.



Borini'nin gelmesi halinde Jesus, yeni öğrencisini sol kanada monte ederek Valencia ve Batshuayi'nin üzerine binen 'skor üretme' yüküne destek olmasını sağlayacak.





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