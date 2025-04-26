Fenerbahçe Medicana üçüncülük için sahaya çıkacak!

Fenerbahçe Medicana, 1-0 önde olduğu serinin ikinci müsabakasında Arkas Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana üçüncülük için sahaya çıkacak!
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26 Nisan 2025 15:52
Son güncelleme 26 Nisan 2025 15:53
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında pazar günü Arkas Spor'a konuk olacak.

İzmir'de yer alan Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

İki galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 3. tamamlayacak.

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