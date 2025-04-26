Fenerbahçe Medicana üçüncülük için sahaya çıkacak!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında pazar günü Arkas Spor'a konuk olacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İzmir'de yer alan Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
İki galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 3. tamamlayacak.
İzmir'de yer alan Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
İki galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 3. tamamlayacak.