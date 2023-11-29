Fenerbahçe maçı öncesi zeminde kar temizleme çalışması

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H grubunun 5. maçında 30 Kasım Perşembe günü Nordsjaelland deplasmanına çıkacak. Müsabakanın oynanacağı Right to Dream Park Stadı'nda kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe maçı öncesi zeminde kar temizleme çalışması
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29 Kasım 2023 15:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında 30 Kasım Perşembe günü karşı karşıya geleceği Nordsjaelland'ın stadı Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.

Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.

Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

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