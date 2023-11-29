Fenerbahçe maçı öncesi zeminde kar temizleme çalışması

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında 30 Kasım Perşembe günü karşı karşıya geleceği Nordsjaelland'ın stadı Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.
Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.
Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.
Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.
Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
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