Fenerbahçe kongresinde ilk gün tamamlandı!



Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Kongre, saat 10.30'da başladı.

Sadettin Saran: "Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum! Ben Fikret Seçen ile Zekeriya Öz'e ifade verirken sizler localarda onlarla maç izliyordunuz!"

"SİZİN BAHANELERİNİZ BİTMİYOR"

Sadettin Saran: "Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik, en açık tarifiyle iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Neyse, ben değerli Fenerbahçeliler'i sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor."

"TARİHİ BİR SEÇİME GİDİYORUZ"

Sadettin Saran: "Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız."

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Sadettin Saran: "Bugüne kadar görülmemiş bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Seçim atmosferidir. Kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum."

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E TEŞEKKÜR

Sadettin Saran: "Bu camianın birbirine değil rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada, öncelikle sayın Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum."

"CAMİAMIZIN YAŞADIĞI MUTSUZLUĞA SEYİRCİ KALMADILAR"

Sadettin Saran: "Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Yanımızda durma kararı aldılar. Sağ olsunlar."

"KENDİME VE SİZLERE SÖZ VERDİĞİM İÇİN BU YOLA ÇIKTIM"

Sadettin Saran: "Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçeliler'in huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım."

"BİZ FENERBAHÇELİLER HİÇ UMUTSUZ OLMADIK"

Sadettin Saran: "Bu camianın en büyük gücü asla umudunu kaybetmemesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' İşte biz Fenerbahçeliler hiç umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız durumlarla doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım. Allah'ın izniyle seçimi kazanırsam günü geldiğinde bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."



"SAYIN ALİ KOÇ, ÖNEMLİ VE KIYMETLİ İŞLER YAPTI"

Sadettin Saran: "Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez."

"FENERBAHÇEMİZ'E ZARAR VERECEK BİR ŞEY YAPMAM"

Sadettin Saran: "Kulübümüzün 2018'de nasıl değişime ihtiyacı vardıysa bugün de var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayi konusu. Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak, yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçmasapan şeyler söylediler. Ben ne dedim, 'güvenin' dedim. Sıkıntı çıkmayacak, yanıltıyorlar dedim. Sizleri endişelendirmek için çırpınan yöneticilere de anlatayım bu mesafeden. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. Fenerbahçe için gözümü kırpmam. Tüm Fenerbahçeliler'in içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemiz'e zarar verecek bir şey yapmam."

"BENİ TANIYACAKSINIZ"

Sadettin Saran: "Siz de haklısınız, bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil. Beni tanıyacaksınız. Daha yeni başlıyoruz."

"PARA TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLSAYDI..."

Sadettin Saran: "Seçim stratejisini sadece para üzerine kurdular. Borçlardan korkuyormuş gibi algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camia borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğin değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk."

"ALİ BEY'İN SEÇİM STRATEJİSİ PARAYA DAYALI"

Sadettin Saran: "Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. İnanıyorum ki, bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, bu kutsal kulübü doğru yönetmek, futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, hedefi şampiyonluktur."

"MESELE YÖNETİMDİ"

Sadettin Saran: "2018'de değişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persie'ler, Nani'ler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır. Çünkü mesele yönetimdi, yine umutsuzluktu."

"NİYE ŞAMPİYON OLAMIYORUZ BİLİYOR MUSUNUZ?"

Sadettin Saran: "Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız."

"TERSİNE KARAR VERDİNİZ"

Sadettin Saran: "2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz."

"FENERBAHÇE İÇİN KAFA YORAN KİMSEYİ DİNLEMEDİNİZ"

Sadettin Saran: "Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız."

"BEN NEYE MACERA DERİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Sadettin Saran: "Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."

"BU TABLO SEÇİMLERDEN BAĞIMSIZDIR"

Sadettin Saran: "Peki tüm bunları düzelttik diyelim. Rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sergilendi. Fenerbahçe'nin alın terine damga vuruldu. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Burada MHK, Cihan Aydın deyip isimlere indirgemeyeceğim. Bu operasyonlar seçim gündemi değil. Yıllardır süren sistematik anlayışın sonucudur. Seçime birkaç gün kala bu operasyonun bir maçta yaşanması, kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır."

"BEN SİZDEN AÇIK ÇEK İSTEMİYORUM"

Sadettin Saran: "Olayın akabinde Ali Koç ile görüşmüş, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtmiştim. Yarın başkan kim olursa olsun Fenerbahçe sahada ve masada yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli."

Sadettin Saran: "Şimdi bana diyeceksiniz ki biz daha ne yapalım? Fener Ol dediniz olduk, Mesut Ol dediniz olduk, forma aldık, bilet aldık, kombineleri tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde kulüpten el çekmedik. Ben taraftarlarımızdan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Ben Fenerbahçe'nin durumu kötü diye propaganda yapmayacağım."

"PLANIMIZ PROJEMİZ HAZIR"

Sadettin Saran: "Planımız projemiz hazır. Hepiniz izlediniz, dinlediniz. Gayrımenkulden dijitale, en gencinden en yaşlısına kadar kapsayıcı projeler yaptık, dersimizi yaptık. Bu göreve talip oldu. Kazanmam halinde kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesin iptal etmeyeceğiz."

"GELİR KALEMLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Sadettin Saran: "Sponsorluklarımızı, gelir kalemlerimizi artıracağız. Altyapıda ve üst yapıda daha iyi bir futbol aklıyla fark yaratacağız. Daha şeffaf bir ilişki kuracağız. İstediğimiz şey net, yeniden kazanmak. Kazanmak için birleşmek. Omuz omuza, Fenerbahçe'yi günü kurtaran bir yapıyla değil geleceği düşünen bir yapıyla yönetilmeli. Bunun için geliyoruz. Bugüne kadar kulübe ciddi katkılar sunmuş isimlerle görüştük. Bu kulüp birkaç kişiye değil tüm camiaya aittir. Ben bu yürüyüşü o büyük güçle yapmak istiyorum. Size söz veriyorum, Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil, bayram, durmak yok, kutlama yok." "YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ" Sadettin Saran: "Önce başarılı olmak için, hakkını vermek için yüreğimizi koyacağız. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek seçim değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. 7 yıldır en iyi hocalar, futbolcular geldiyse ve şampiyonluk gelmediyse sorun yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine vereceğimiz en büyük sözdür."

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ" Sadettin Saran: "Kendimize güveniyoruz, o kadar güveniyoruz ki söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım."



"EMEK VERMİŞ HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM" Ali Koç: "Fenerbahçemiz'e bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum." "CAMİAMIZIN ŞU AN BULUNDUĞU NOKTAYI GÖSTERMEKTEDİR" Ali Koç: "Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir." "GELDİĞİMİZ NOKTA İŞTE BU" Ali Koç: "Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu." "YARINKİ SANDIK HERHANGİ BİR SEÇİM DEĞİL" Ali Koç: "Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz." "SAĞLIĞIMIZLA 7 SENEDİR MÜCADELE EDİYORUZ" Ali Koç: "Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz." "FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELEDEN KORKMADIK" Ali Koç: "Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemiz'in yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu ne der diye hareket etmedik." "KULÜBÜMÜZÜ TERTEMİZ TUTMANIN GURURUNU YAŞADIK" Ali Koç: "Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de..." "GÜNÜ KURTARMA ÇABASI İÇİNDE OLMADIK" Ali Koç: " Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün." "POPÜLİST VAATLER PEŞİNDE KOŞMADIK" Ali Koç: "Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık." "BÜYÜK HAMLELER BAŞLATTIK" Ali Koç: "Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmeler için geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz." "AKIL ALACAK İŞ DEĞİLDİR" Ali Koç: "Fenerbahçe'yi ileri taşıyacak, Fenerbahçe'yi her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Zira, biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. Sadettin Bey'i aradım, öyle söyledim, 'Ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak tanımlanması akıl alacak iş değildir." "SADETTİN BEY GEÇEN SENE İÇİN HAKLI" Ali Koç: "Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim." "MURAT SALAR'A GÖRE HİÇBİR BAŞARI YOK" Ali Koç: "Kötü yapmışız, 7 senede finans dehası Murat Salar'a göre hiçbir başarı yok. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek, borç kapatmanın kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Emlak Bank projesiyle Bankalar Birliği'nde çıkışın müjdesini vermenin kıymeti yok. Bağımsız, güçlü ve dimdik Fenerbahçe yaratmanın kıymeti yok. Mali disiplini sağlamış Fenerbahçe'nin, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin hiçbir kıymeti harbiyesi yok." "FENERBAHÇE DEVASA BİR KURULUŞTUR" Ali Koç: "Fenerbahçe devasa bir kuruluştur. Dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe artık geriye gidemez. Fenerbahçe olarak orta vadede küresel marka kimliğimizi gerçekleştirmeliyiz. MSC gibi, Chobani gibi, Adidas gibi firmaları çoğaltmalıyız. 160 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması cebimizde, sadece bu seneye tekabül eden rakamlarını kullandık, tüm parayı kırdırmadık. Mali sorumluluğu gösterdik. Bunları unutmayın!" "TARAFTARLARIMIZ YILDIZ FUTBOLCULAR İSTİYOR" Ali Koç: "Taraftarlarımız yıldız futbolcular istiyor. Artık 500-700 bin dolarlar değil, 25 milyon Euro'lardan kapı açılıyor dedik. Ekonomi uygun değilse nasıl sürekli hale getirebilirsiniz. Mali gücünüz olmak zorunda. Ekonominizi büyütecek, sponsorluklar anlaşmaları yapacak kudrette yönetimler olmalıdır. Her geçen gün olimpik başarılarımızın bir hikayesi var. 70 milyon değerindeki takımımızın 300 milyon Euro'ya çıkarken bunun arkasında finansal başarısı yok da ne var!" "ÜYELERİMİZİN ELEŞTİRİLERİNE SAYGI DUYUYORUM" Ali Koç: "Niye bunu söylemek istiyorum? Bizi ağır eleştiren üyelerimizin eleştirilerine saygı duyuyorum. Ne kadar kötüymüşüz? Hiç mi iyi işimiz olmamış, hiç mi hakkımızı verebileceğimiz icraatimiz olmamış. Peki!" "YASADIŞI YÖNTEMLERLE KASAMIZA GELİRLER KOYMADIK" Ali Koç: "Camiamızın başını öne eğdirecek, kara leke sürecek, utandırarak finansal bağlantılar kurmadık. Yasadışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Bunlara rağmen Fenerbahçemiz'in gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuşturduk."

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe olağanüstü kongresinde divan başkanı seçildi.Şekip Mosturoğlu:Şekip Mosturoğlu:Şekip Mosturoğlu:Fethi Pekin:Fethi Pekin:Fethi Pekin:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Burak Kızılhan:Fenerbahçe: Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak:31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıklandı.12.42 Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında meydana gelen gerginlik sonrası konuşmalara ara verildi.Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Salar:Murat Salar:Murat Salar:Murat Salar:Murat Salar:Murat Salar:Fatih Şaşıoğlu:Fatih Şaşıoğlu:Fatih Şaşıoğlu:Ozan Balaban:Alparslan Berber:Hulusi Belgü:Erkan Kaya:Şekip Mosturoğlu:Ali Koç ve yönetimi, idari yönden de ibra edildi.Hulusi Belgü:Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi.Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun divan başkanı Şekip Mosturoğlu, bu kararın ardından oyların yakın olduğunu söyledi ve yeniden oylama yapılmasını istedi.Fenerbahçe'de oylama konusunda kısa süreli bir belirsizlik yaşandı ve kürsüye Ali Koç geldi. Ali Koç kürsüye geldiği anda tribünden tepki yükseldi.Ali Koç:Ali Koç:Ali Koç,dedi.Yuhamaların yükselmesi üzerine Ali Koç:diye konuştu.Şekip Mosturoğlu,dedi.