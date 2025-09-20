Fenerbahçe kongresinde ilk gün tamamlandı!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Kongre, saat 10.30'da başladı.
DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ
Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe olağanüstü kongresinde divan başkanı seçildi.
"BÜYÜK SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ"
Şekip Mosturoğlu: "Şahsım ve genel kurul adına bu görevi bize verdiğiniz için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Görevimizi tarafsızlık ve adalet ilkesi ile yerine getireceğimizi ifade etmek isterim."
Şekip Mosturoğlu: "Divan olarak görevimiz, bu genel kurulun tüm aşamalarında; adil, tarafsız ve şeffaf bir tutum sergilemektir. Her üyenin söz hakkı vardır. Bu toplantımızın temelini oluşturmaktadır. Yapılacak ve seçim ve kullanılacak oylar, bu kulübün namusudur. Bunun bilincindeyiz. Adaletli bir seçim için çaba harcayacağız."
"YAŞASIN FENERBAHÇE!"
Şekip Mosturoğlu: "3 Temmuz direnişinde bize yoldaş olan, dava arkadaşlığı yapan, 20 Eylül günü 41 bin 663 kişi ile bu stadyumu dolduran, direnişimizi tüm dünyaya gösteren 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşasın Fenerbahçe!"
"FENERBAHÇE ASLA TESLİM OLMAZ!"
Fethi Pekin: "Bugün burada bir seçim için değil, Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandık. Bugün burada bu kulübün geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Herkes şunu bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Asla teslim olmaz! Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve ayakta kalacaktır."
"BİZİM DAVAMIZ FENERBAHÇE"
Fethi Pekin: "Bugün bir seçim yapıyoruz. Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin dünyaya mesajı da belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek ve Fenerbahçe kazanacak. Bizim davamız Fenerbahçe'dir."
Fethi Pekin: "Kazanan Fenerbahçe olacaktır. Bugün buradan tek bir ses yükselmeli; birlik, mücadele, zafer! Seçimden kim çıkarsa çıksın, hepimiz aynı gemideyiz."
Burak Kızılhan: "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür."
Burak Kızılhan: "Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır."
Burak Kızılhan: "Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir."
"MALİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞMAK ÜZEREYİZ"
Burak Kızılhan: "Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."
"62 MİLYON EURO'LUK CİRO!"
Burak Kızılhan: "Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euro'luk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum."
"FENERBAHÇE, HAKKINI ASLA YEDİRMEZ"
Burak Kızılhan: "Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisansız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez."
3 TEMMUZ DAVALARI
Burak Kızılhan: "3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir."
"42.8 MİLYON EURO"
Burak Kızılhan: "Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum."
"TARİHİN EN GÜÇLÜ KADROSU" Burak Kızılhan: "Türkiye'ye hükmedecek, Avrupa'ya meydan okuyacak bir kadro kurduk. Fenerbahçe'nin tarihinin en güçlü kadro yapılanması ile yola devam ediyoruz. Kadro değerimiz 300 milyon euro seviyesine çıktı. Az bir farkla da olsa Türkiye'nin en yüksek kadro değerine sahip spor kulübüyüz. Futbol takımımıza, tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyorum. Sezon sonunda çok özlediğimiz şampiyonluk kupasına kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."
"51 SPONSORUMUZ VAR"
Burak Kızılhan: "Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde, kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euro'luk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle, şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
Burak Kızılhan: "Hangi branşlara bakarsanız bakın, kupaların, rekorların, tarihi başarıların altında Fenerbahçe'nin imzası vardır. Dünyanın en büyük spor kulübü olmamız tesadüf değil, alın teri, emekle, fedakarlıkla kazanılmış bir unvandır."
Fenerbahçe Gelir&Gider tabloso (Konsolide) 2024-2025 sezonu:
"69 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRDÜK"
Fenerbahçe: Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak: "Mayıs 2018'de 347 milyon euro olan finansal borcumuzu bugün itibariyle 69 milyon euro'ya düşürdük. 278 milyon euro'luk bir borç düşüşünden bahsediyoruz. Bu borç düşüşü ile birlikte bu 7 yıllık dönemde toplamda 134 milyon euro'luk bir faiz ödemesi de gerçekleştirmiş olduk."
Fenerbahçe Konsolide gelir/gider tablosu
FENERBAHÇE'NİN BORCU!
31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıklandı.
GERGİNLİK SONRASI ARA
12.42 Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında meydana gelen gerginlik sonrası konuşmalara ara verildi.
"BORÇ 30 MİLYAR TL"
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Salar: "Son 7.5 yılda rakam, para konuşmaktan çok sıkıldınız. Neden bir bu kadar sıklıkta para konuştuk, cevabı çok basit, futbolda başarı gelmeyince!"
Murat Salar: "Fenerbahçe'nin son açıklanan faaliyet raporunda açıklanan borç 21.5 Milyar TL. Mayıs ayından sonraki satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da bu rakama eklediğimizde, yaklaşık 150 milyon euro olduğunu düşünüyoruz, toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz. Stadyum, göğüs sponsorluğu, stadın isim hakkı düşülmeden söylüyorum. Borcun tahminin 30 Milyar TL'ye çıktığını tahmin ediyorum."
"BAŞARILI BAŞKANA MUHTAÇTIR"
Murat Salar: "Fenerbahçe'nin borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyet de bizde vardır. Fenerbahçe, dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür. Hiç kimseye muhtaç değildir, paralı başkana muhtaç değildir, başarılı başkana muhtaçtır!"
"BORÇ KONUSUNU ABARTIYORLAR"
Murat Salar: "Mevcut yönetim, borç konusunu abartarak, tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıldır kulübün çok ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen sayın başkanımız, son 6 aydır finansal özgürlüğün çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır, son 6 ayda ne oldu? Ben tam anlayamadım. İki olasılık aklıma geliyor. Ya Dereağzı'nda altın bulundu ya da Topuk Yaylası'nda petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sürede böyle bir dönüş mümkün görünmüyor!"
Murat Salar: "Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır!"
Murat Salar: "Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir."
"6222 İLE YAPTIRIM UYGULANDI"
Fatih Şaşıoğlu: "Ben bir hukukçu olarak, kendi alanımla ilgili konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'nin hukuk mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. 3 Temmuz, bir leke olarak sürülmek istense de altın harflerle tarihimize geçmiştir. Gerek taraftarımız gerek dönemin başkan ve yönetimi tarafından tarihe altın harflerle geçmiştir. Kimilerine göre 3 Temmuz hala bitmemiştir. Bilindiği üzere geçen haftalarda oynadığımız maçın ardından bir Belediye başkanı çıkıp, kulübümüzün adını yakışıksız ithamlar anmıştır. Kulübümüzün hukukçularının girişimi sayesinde, bu kişi hakkında 6222 ile yaptırım uygulanmıştır. Fenerbahçe'nin adını bu yakışıksız ithamlarla ilgili anan herkes hakkında bu yaptırım uygulanacaktır."
Fatih Şaşıoğlu: "Ben bir oya sahibim, herkesin bir oyu var. Bu oyu kullanırken, diğerlerini ötekileştirmememiz lazım. İnsanların yuhalanmaması lazım."
"ANDIRMAYANLARA TEŞEKKÜRLER"
Fatih Şaşıoğlu: "Gerek az önce bahsettiğim hukuk konuları gerekse Fenerbahçe'nin adını bahis soruşturmaları ile, karaborsa skandalları ile, hakem skandalları, vergi usulsüzlükleriyle anmayan yönetim kuruluna teşekkür ederim."
"ESKİ VE YENİYİ BARIŞTIRALIM"
Ozan Balaban: "Yaklaşık 10 yıl önce burada yönetici olduğumda karşınıza çıkmıştım, o heyecan hiç azalmıyor. Karşınızda olmanın heyecanını bir kez daha bugün üzerimde yaşıyorum. Fenerbahçe için tarihi dönemlerden birisini daha yaşıyoruz. Genel kurullar, sadece yönetimlerin seçildiği değil, camianın geleceğini şekillendiren, büyük kararların alındığı eşsiz anlardır. Temennim, buradan çıkacak kararların kulübümüzü daha da ileriye taşımasıdır. Pazartesi itibariyle camiamızın yeniden birleştiği adımların atılmasını diliyorum. Ben her iki başkan adayı ile çalıştım. Fenerbahçe'nin umudu birleşmektedir, ayrışmakta değil. Başkan adaylarından ricamdır, lütfen bırakalım kavgaları. Eski ve yeniyi barıştıralım ve eskinin hakkını da teslim edelim."
"FENERBAHÇE BUNLARI YAPMAZ, YAPMAYACAK!"
Alparslan Berber: "Fenerbahçe şampiyon olamadığı yılları saymaz! Fenerbahçe başkanının cebindeki paraları saymaz! Fenerbahçe bunları yapmaz, yapmayacak!"
Hulusi Belgü: "Az önce bir arkadaşımız burada temlik ve yönetim kurulu ibrasıyla ilgili bir konuşma yaptı. Bazı konular hakkında bilgilendirme ihtiyacı duyuyorum.
Birincisi, biz geçtiğimiz günlerde bir tüzük değişikliği yaptık. Bu değişikliğe göre, artık kulübümüzün mali kongreleri eylül ayında yapılacak. Haziran'dan hazirana yapılan kongre yerine, eylül ayında yapılacak, bunu da şu anda yapıyoruz.
Temlikle ilgili bir uyarıda bulundu arkadaşımız. Verilen temlik 5 milyar değil, 10 milyardır. Bunun da nedeni Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Gelirlerimizin yarısı Bankalar Birliği'ne gittiği için şu anda mali disiplin sağlanmış, bu borç 69 milyon euro'ya düşmüştür. Bu da birkaç ay sıfırlanacak ve bu temlik boşa çıkacaktır. Verilen temliği, Bankalar Birliği'ne giren tüm kulüpler vermiştir."
"SANIRSINIZ 3 TEMMUZ SEMPOZYUMU"
Erkan Kaya: "Sanırsınız ki Fenerbahçe başkanlık seçimi değil 3 Temmuz sempozyumu. Sn. Saran'a bu eleştirileri yapanlara soralım o zaman. Geçen sene Sn. Saran'ı neden Yönetim Kurulu'na almaya çalıştınız."
Şekip Mosturoğlu: "Değerli konuşmacılar, konuşmamın en başında söyledim, lütfen demokratik eleştiri hakkı çerçevesinde konuşun. Az önceki konuşmacının çöken kelimesi çok ağır bir kelime ve bize yakışmıyor."
ALİ KOÇ'A İBRA KARARI
Ali Koç ve yönetimi, idari yönden de ibra edildi.
01.03.2024 - 31.05.2024 ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönemi
Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Gelir - Gider (Konsolide) 2025-2026 sezonu bütçesi:
"BU YETKİLERE İHTİYAÇLARI VAR"
Hulusi Belgü: "2024 yılında yapılan kongrede esasında yönetimimize bu yetki verilmişti. Ancak bugün seçimli kongre olması dolayısıyla tekrar gündeme getirip, onaylarınızı rica ediyoruz. Bu yetkiler yeni değildir. Daha önce, önceki başkanımız döneminde de defalarca benzer içerikte yetkiler verilmiştir. Yani bu stat, bu kongre, bu kürsü, aynı yetkileri geçmişte kulübün yararına bizzat vermiştir.
Şunu lütfen unutmayın, yarın seçim olduktan sonra kimin başkan olacağına sizler karar vereceksiniz. Ama yönetim kurulunun bu yetkilere ihtiyacı var, Fenerbahçe'yi geliştirmek için.
Fenerbahçe'nin önünü açmak, yatırımlarına hız katmak, ticari gücünü artırmak için bu yetkiler gereklidir. Bu yetkiler, üyelerimizin haklarını ortadan kaldırmaz."
Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi.
Fenerbahçe'de bu kararın ardından kongre üyelerinden bazıları, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun divan başkanı Şekip Mosturoğlu, bu kararın ardından oyların yakın olduğunu söyledi ve yeniden oylama yapılmasını istedi.
ALİ KOÇ KÜRSÜYE GELDİ
İSTİFA TEPKİLERİ
Fenerbahçe'de oylama konusunda kısa süreli bir belirsizlik yaşandı ve kürsüye Ali Koç geldi. Ali Koç kürsüye geldiği anda tribünden tepki yükseldi.
Ali Koç, "Müsaade edersiniz iki cümle etmek istiyorum." derken, "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.
Ali Koç: "Sayın Saran'ın dinlemesini istiyorum. Seçildiği takdirde onu da etkiliyor."
Ali Koç'un konuşması, 'Ali Koç istifa' tezahüratlarıyla kesildi.
Ali Koç: "İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın seçim var. Sonucunu göreceğiz. Müsaadenizle, bitirelim de çıkalım."
"2013'TEN BERİ YER ALIYOR"
Ali Koç, "2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir." dedi.
Yuhamaların yükselmesi üzerine Ali Koç: "Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki, bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor. Teşekkürler. Şekip Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum." diye konuştu.
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Şekip Mosturoğlu, "Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır." dedi.
"RAKİP OLUNCA MI HAİN OLDUM?"
Sadettin Saran: "Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum! Ben Fikret Seçen ile Zekeriya Öz'e ifade verirken sizler localarda onlarla maç izliyordunuz!"
"SİZİN BAHANELERİNİZ BİTMİYOR"
Sadettin Saran: "Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik, en açık tarifiyle iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Neyse, ben değerli Fenerbahçeliler'i sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor."
"TARİHİ BİR SEÇİME GİDİYORUZ"
Sadettin Saran: "Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız."
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Sadettin Saran: "Bugüne kadar görülmemiş bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Seçim atmosferidir. Kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum."
HAKAN BİLAL KUTLUALP'E TEŞEKKÜR
Sadettin Saran: "Bu camianın birbirine değil rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada, öncelikle sayın Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum."
"CAMİAMIZIN YAŞADIĞI MUTSUZLUĞA SEYİRCİ KALMADILAR"
Sadettin Saran: "Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Yanımızda durma kararı aldılar. Sağ olsunlar."
"KENDİME VE SİZLERE SÖZ VERDİĞİM İÇİN BU YOLA ÇIKTIM"
Sadettin Saran: "Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçeliler'in huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım."
"BİZ FENERBAHÇELİLER HİÇ UMUTSUZ OLMADIK"
Sadettin Saran: "Bu camianın en büyük gücü asla umudunu kaybetmemesidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' İşte biz Fenerbahçeliler hiç umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız durumlarla doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım. Allah'ın izniyle seçimi kazanırsam günü geldiğinde bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."
"SAYIN ALİ KOÇ, ÖNEMLİ VE KIYMETLİ İŞLER YAPTI"
Sadettin Saran: "Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez."
"FENERBAHÇEMİZ'E ZARAR VERECEK BİR ŞEY YAPMAM"
Sadettin Saran: "Kulübümüzün 2018'de nasıl değişime ihtiyacı vardıysa bugün de var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayi konusu. Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak, yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçmasapan şeyler söylediler. Ben ne dedim, 'güvenin' dedim. Sıkıntı çıkmayacak, yanıltıyorlar dedim. Sizleri endişelendirmek için çırpınan yöneticilere de anlatayım bu mesafeden. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. Fenerbahçe için gözümü kırpmam. Tüm Fenerbahçeliler'in içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemiz'e zarar verecek bir şey yapmam."
"BENİ TANIYACAKSINIZ"
Sadettin Saran: "Siz de haklısınız, bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil. Beni tanıyacaksınız. Daha yeni başlıyoruz."
"PARA TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLSAYDI..."
Sadettin Saran: "Seçim stratejisini sadece para üzerine kurdular. Borçlardan korkuyormuş gibi algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camia borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğin değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk."
"ALİ BEY'İN SEÇİM STRATEJİSİ PARAYA DAYALI"
Sadettin Saran: "Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. İnanıyorum ki, bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, bu kutsal kulübü doğru yönetmek, futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, hedefi şampiyonluktur."
"MESELE YÖNETİMDİ"
Sadettin Saran: "2018'de değişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persie'ler, Nani'ler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır. Çünkü mesele yönetimdi, yine umutsuzluktu."
"NİYE ŞAMPİYON OLAMIYORUZ BİLİYOR MUSUNUZ?"
Sadettin Saran: "Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız."
"TERSİNE KARAR VERDİNİZ"
Sadettin Saran: "2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz."
"FENERBAHÇE İÇİN KAFA YORAN KİMSEYİ DİNLEMEDİNİZ"
Sadettin Saran: "Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız."
"BEN NEYE MACERA DERİM BİLİYOR MUSUNUZ?"
Sadettin Saran: "Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."
"BU TABLO SEÇİMLERDEN BAĞIMSIZDIR"
Sadettin Saran: "Peki tüm bunları düzelttik diyelim. Rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sergilendi. Fenerbahçe'nin alın terine damga vuruldu. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Burada MHK, Cihan Aydın deyip isimlere indirgemeyeceğim. Bu operasyonlar seçim gündemi değil. Yıllardır süren sistematik anlayışın sonucudur. Seçime birkaç gün kala bu operasyonun bir maçta yaşanması, kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır."
"BEN SİZDEN AÇIK ÇEK İSTEMİYORUM"
Sadettin Saran: "Olayın akabinde Ali Koç ile görüşmüş, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtmiştim. Yarın başkan kim olursa olsun Fenerbahçe sahada ve masada yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli."
"FEDAKARLIK İSTEYEN BİR BAŞKAN OLMAYACAĞIM"
Sadettin Saran: "Şimdi bana diyeceksiniz ki biz daha ne yapalım? Fener Ol dediniz olduk, Mesut Ol dediniz olduk, forma aldık, bilet aldık, kombineleri tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde kulüpten el çekmedik. Ben taraftarlarımızdan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Ben Fenerbahçe'nin durumu kötü diye propaganda yapmayacağım."
"PLANIMIZ PROJEMİZ HAZIR"
Sadettin Saran: "Planımız projemiz hazır. Hepiniz izlediniz, dinlediniz. Gayrımenkulden dijitale, en gencinden en yaşlısına kadar kapsayıcı projeler yaptık, dersimizi yaptık. Bu göreve talip oldu. Kazanmam halinde kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesin iptal etmeyeceğiz."
"GELİR KALEMLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"
Sadettin Saran: "Sponsorluklarımızı, gelir kalemlerimizi artıracağız. Altyapıda ve üst yapıda daha iyi bir futbol aklıyla fark yaratacağız. Daha şeffaf bir ilişki kuracağız. İstediğimiz şey net, yeniden kazanmak. Kazanmak için birleşmek. Omuz omuza, Fenerbahçe'yi günü kurtaran bir yapıyla değil geleceği düşünen bir yapıyla yönetilmeli. Bunun için geliyoruz. Bugüne kadar kulübe ciddi katkılar sunmuş isimlerle görüştük. Bu kulüp birkaç kişiye değil tüm camiaya aittir. Ben bu yürüyüşü o büyük güçle yapmak istiyorum. Size söz veriyorum, Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil, bayram, durmak yok, kutlama yok."
"YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"
Sadettin Saran: "Önce başarılı olmak için, hakkını vermek için yüreğimizi koyacağız. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek seçim değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. 7 yıldır en iyi hocalar, futbolcular geldiyse ve şampiyonluk gelmediyse sorun yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine vereceğimiz en büyük sözdür."
"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
Sadettin Saran: "Kendimize güveniyoruz, o kadar güveniyoruz ki söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım."
"EMEK VERMİŞ HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ali Koç: "Fenerbahçemiz'e bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum."
"CAMİAMIZIN ŞU AN BULUNDUĞU NOKTAYI GÖSTERMEKTEDİR"
Ali Koç: "Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir."
"GELDİĞİMİZ NOKTA İŞTE BU"
Ali Koç: "Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu."
"YARINKİ SANDIK HERHANGİ BİR SEÇİM DEĞİL"
Ali Koç: "Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz."
"SAĞLIĞIMIZLA 7 SENEDİR MÜCADELE EDİYORUZ"
Ali Koç: "Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz."
"FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELEDEN KORKMADIK"
Ali Koç: "Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemiz'in yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu ne der diye hareket etmedik."
"KULÜBÜMÜZÜ TERTEMİZ TUTMANIN GURURUNU YAŞADIK"
Ali Koç: "Bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne herhangi bahis işiyle, ne bağlantılı sponsorluk işiyle anılmasına izin vermedik, vermeyiz de..."
"GÜNÜ KURTARMA ÇABASI İÇİNDE OLMADIK"
Ali Koç: "Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün."
"POPÜLİST VAATLER PEŞİNDE KOŞMADIK"
Ali Koç: "Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Bugün gururla söylüyorum, bir çoğunuzun burada olan ve hafife alan, ne kıymeti var diyenlere söyleyeyim; Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik ve adımlarını attık."
"BÜYÜK HAMLELER BAŞLATTIK"
Ali Koç: "Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmeler için geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz."
"AKIL ALACAK İŞ DEĞİLDİR"
Ali Koç: "Fenerbahçe'yi ileri taşıyacak, Fenerbahçe'yi her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Zira, biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. Sadettin Bey'i aradım, öyle söyledim, 'Ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak tanımlanması akıl alacak iş değildir."
"SADETTİN BEY GEÇEN SENE İÇİN HAKLI"
Ali Koç: "Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim."
"MURAT SALAR'A GÖRE HİÇBİR BAŞARI YOK"
Ali Koç: "Kötü yapmışız, 7 senede finans dehası Murat Salar'a göre hiçbir başarı yok. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek, borç kapatmanın kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Emlak Bank projesiyle Bankalar Birliği'nde çıkışın müjdesini vermenin kıymeti yok. Bağımsız, güçlü ve dimdik Fenerbahçe yaratmanın kıymeti yok. Mali disiplini sağlamış Fenerbahçe'nin, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin hiçbir kıymeti harbiyesi yok."
"FENERBAHÇE DEVASA BİR KURULUŞTUR"
Ali Koç: "Fenerbahçe devasa bir kuruluştur. Dünyanın en büyük kulübü Fenerbahçe artık geriye gidemez. Fenerbahçe olarak orta vadede küresel marka kimliğimizi gerçekleştirmeliyiz. MSC gibi, Chobani gibi, Adidas gibi firmaları çoğaltmalıyız. 160 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması cebimizde, sadece bu seneye tekabül eden rakamlarını kullandık, tüm parayı kırdırmadık. Mali sorumluluğu gösterdik. Bunları unutmayın!"
"TARAFTARLARIMIZ YILDIZ FUTBOLCULAR İSTİYOR"
Ali Koç: "Taraftarlarımız yıldız futbolcular istiyor. Artık 500-700 bin dolarlar değil, 25 milyon Euro'lardan kapı açılıyor dedik. Ekonomi uygun değilse nasıl sürekli hale getirebilirsiniz. Mali gücünüz olmak zorunda. Ekonominizi büyütecek, sponsorluklar anlaşmaları yapacak kudrette yönetimler olmalıdır. Her geçen gün olimpik başarılarımızın bir hikayesi var. 70 milyon değerindeki takımımızın 300 milyon Euro'ya çıkarken bunun arkasında finansal başarısı yok da ne var!"
"ÜYELERİMİZİN ELEŞTİRİLERİNE SAYGI DUYUYORUM"
Ali Koç: "Niye bunu söylemek istiyorum? Bizi ağır eleştiren üyelerimizin eleştirilerine saygı duyuyorum. Ne kadar kötüymüşüz? Hiç mi iyi işimiz olmamış, hiç mi hakkımızı verebileceğimiz icraatimiz olmamış. Peki!"
"YASADIŞI YÖNTEMLERLE KASAMIZA GELİRLER KOYMADIK"
Ali Koç: "Camiamızın başını öne eğdirecek, kara leke sürecek, utandırarak finansal bağlantılar kurmadık. Yasadışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Bunlara rağmen Fenerbahçemiz'in gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuşturduk."