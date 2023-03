JORGE JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

KAYSERİSPOR'DA 3 RÖTUŞ

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMADI

FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

ALTAY'DAN GEÇİT YOK

KAYSERİSPOR TEHLİKESİ

CAROLE HASTANEYE GİTTİ!

MIHA ZAJC HAMLESİ

SZALAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

ARDA GÜLER; ISLIK, TEPKİ

FERDİ KADIOĞLU, ÇOK UZAKLARDAN...

ALTAY TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

VALENCIA KENARA GELDİ

KAYSERİ'DE SON SANİYEDE GOL

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Kayserispor'un golü uzatma dakikalarında Arif Kocaman'dan geldi.Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Attila Szalai, Alanyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.Fenerbahçe, bu sonucun ardından arka arkaya 2. galibiyetini elde etti ve puanını 51'e yükseltti. Kayserispor, 35 puanda kaldı.Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçta 19 Mart'ta Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor, 11 Mart'ta Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.Deneyimli teknik adam, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Miguel Crespo ve Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirdi.Fenerbahçe, Kayserispor karşısına Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia 11'yle çıktı.Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Pedro, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, geçen hafta Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada forma giyen Attamah, Hosseini ve Emrah Başsan'ın yerine Kolovetsios, Carole ve Kemen'e ilk 11'de görev verdi.Kayserispor Bilal Bayazıt, Carole, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Campanharo, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Mane, Thiam 11'yle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı ekipte Cenk Gönen, Attamah, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Uzodimma, Ackah maça yedek başladı.Karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları tribünde yer almadı.Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun daha sonra mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtilmişti.Bunun üzerine mahkeme, Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etmişti.Öte yandan karşılaşma öncesi, yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler ile vefat eden eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında öne geçti. Lincoln'ün ortasında Enner Valencia, kaleciyi mağlup etti ve takımını öne geçirdi. Fenerbahçe forması altında 100. maçına çıkan Ekvadorlu golcü, bu golüyle birlikte ligdeki gol sayısını 23'e çıkarttı.21. dakikada Fenerbahçe Szalai ile gole yaklaştı. Köşe vuruşunda Szalai kafayı vurdu, kaleci Bilal topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın 27. dakikasında Kayserispor etkili geldi. Uzak mesafeden kaleyi yoklayan Miguel Cardoso'nun vuruşunu Altay kornere çeldi.Kayserispor 33. dakikada yine etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında Kemen yakın mesafeden kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Kayseri'de soyunma odasına 1-0 önde gitti.Kayserispor'da Lionel Carole, Joshua King ile hava topu mücadelesinin ardından sakatlık yaşadı. Carole, 41. dakikada sedyeyle kenara gelmesinin ardından burnunda kırık ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kayserispor'da Carole yerine Uzodimma oyuna dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Miguel Crespo yerini Miha Zajc'a bıraktı.Fenerbahçe savunmasının önemli isimlerinden Attila Szalai, karşılaşmanın 58. dakikasında sarı kart gördü. Macar futbolcu, bu kartıyla birlikte cezalı duruma düştü. Szalai, Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'de Arda Güler, 60. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu dakikada bazı Kayserispor taraftarı Arda'yı alkışladı. Bir grup taraftar ise alkışlayan taraftara tepki gösterdi.Fenerbahçe, 68. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 30 metreden çektiği şutta topu filelere gönderdi.Karşılaşmanın 71. dakikasında Emrah Başsan savunma arkasına hareketlenen Mario Gavranovic'i görmek istedi Altay çıkıp topu uzaklaştırdı.Fenerbahçe'de Enner Valencia, 77. dakikada oyundan alındı. Jesus, golcü ismin yerine Emre Mor'u sahaya sürdü.Maç 2-0 bitecek derken, Kayserispor'da Arif Kocaman uzatma anlarında maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.2. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top rakip defanstan döndü.6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.21. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi.29. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.33. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Kemen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.48. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Mor'un sert şutu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.90+5 dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Arif Kocaman kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.RHG Enertürk EnerjiAtilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarBilal Bayazıt, Carole (Dk. 42 Uzodimma), Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 66 Emrah Başsan), Kemen (Dk. 82 İlhan Parlak), Ali Karimi, Cardoso, Mane (Dk. 66 Gavranovic), Thiam (Dk. 82 Ramazan Civelek)Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo (Dk. 46 Zajc), Arda Güler (Dk. 60 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 87 Serdar Aziz), King (Dk. 78 Emre Mor), Valencia (Dk. 87 Serdar Dursun)Dk. 6 Valencia, Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)Dk. 58 Szalai (Fenerbahçe)