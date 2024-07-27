Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına yeni savunmacı!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Jamaikalı Plummer'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına yeni savunmacı!
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27 Temmuz 2024 15:20
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Meksika ligi takımlarından Tigres UANL forması giyen Konya Plummer'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanlarından 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'hoşgeldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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