Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı renklerine bağladı.
Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Meksika ligi takımlarından Tigres UANL forması giyen Konya Plummer'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanlarından 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'hoşgeldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Meksika ligi takımlarından Tigres UANL forması giyen Konya Plummer'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanlarından 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'hoşgeldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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