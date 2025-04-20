Fenerbahçe ile Vakıfbank, serinin ikinci maçında karşı karşıya!

Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı seride VakıfBank'ın, Fenerbahçe Medicana karşısında 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ile Vakıfbank, serinin ikinci maçında karşı karşıya!
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20 Nisan 2025 09:31
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, pazar günü karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etmişti.

Final serisinde kalan maçların programı ise şöyle:

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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