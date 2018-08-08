COCU: "SİSTEMİME UYAR"

JANSSEN: "UMARIM ANLAŞIRLAR"

Golcü arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de Vincent Janssen hala en güçlü adaylardan biri. Sportif direktör Damien Comolli, Fenerbahçe'ye dönmek için can atan Hollandalı golcüyle sürekli irtibat halinde.Sarı-lacivertlilerin planı, Janssen'i bir yıl daha kiralamak ancak Tottenham, 2016'da bonservisine 22 milyon euro ödediği futbolcuyu satmak istiyor; kiralamak için kapısını çalan kulüplere ise satın alma zorunluluğu dayatıyor. Fenerbahçe bu şartı kabul etmek istemezken, pazarlıkların kıran kırana sürdüğü kaydediliyor.Comolli, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos'u (yarın) koz olarak kullanıyor.Tottenham bu tarihe kadar eğer golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe'nin şartları kabul edilecek.Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla kiralık olarak renklerine kattığı Janssen, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle takıma fazla katkı verememişti.Sadece 16 lig maçında forma giyebilen 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol-2 asistlik bir performans tutturdu. Phillip Cocu, vatandaşının kendi sisteminde büyük iş yapacağını düşünüyor.Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlık nedeniyle istediği işleri yapamadığını söyleyen Janssen, "Cocu'yu yakından tanıyorum. Beni istediğini biliyorum ve eğer Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşirse bu kez her şeyin farklı olacağını düşünüyorum. Gelişmeleri ben de yakından izliyorum; umarım kulüpler anlaşırlar" dedi.