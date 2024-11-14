Fenerbahçe hücumda geçen sezonu aratmıyor

Jose Mourinho idaresinde savunmacı yorumları yapılan Fenerbahçe, tam aksi şekilde golcü bir profil çizdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe hücumda geçen sezonu aratmıyor
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14 Kasım 2024 11:46
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ilk 11 maçta 27 gol atarak skorer bir görüntü çizdi. Geçen sezon ligde 38 maçta 99 gol atarak tarihinin en golcü ikinci sezonunu yaşayan Fenerbahçe, adeta kaldığı yerden devam ediyor.

Her ne kadar Jose Mourinho idaresinde savunmacı bir takım olduğu vurgulansa da özellikle ligde çizilen profil farklı bir durumu ortaya koyuyor. Ligde oynadığı 11 maçın tamamında gol atan Fenerbahçe, özellikle son 2 maçta 7 gol atarak olumlu bir tablo sergiledi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ligde 11 maç sonunda 31 gole ulaşmıştı. Bu sezon da 27 gole gelen Kanarya, bol gollü galibiyetleriyle de öne çıktı. Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen, Sivasspor'u 4-0'la geçen, Alanyaspor'u 3-0'la deviren Mourinho'nun ekibi hücumda iyi işler çıkardı.

2.5 ORTALAMA TUTTURDU

Süper Lig'de 11 maçta 27 gol atan Fenerbahçe; maç başına 2.5 gol ortalaması tutturdu. Sarı- lacivertliler geçen sezon da maç başına 2.6 gol ortalamasıyla ligi tamamlamıştı. Fenerbahçe ayrıca bu sezon ligde maç başına 12.9 şut, maç başına 6.4 isabetli şut ve maç başına 6 korner gibi istatistiklere de imza attı.



 
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