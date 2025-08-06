Fenerbahçe, Hollanda'da ofsayta takıldı!

Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında golü buldu ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.
Fenerbahçe'de 41. dakikada Sebastian Szymanski'nin ortasında İrfan Can Kahveci, kafa vuruşunu yaptı. En-Nesyri, kaleye yönelen bu topa hamle yaptı ve ağlara gönderdi.
Bu gol, İrfan Can ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Fenerbahçe'de 41. dakikada Sebastian Szymanski'nin ortasında İrfan Can Kahveci, kafa vuruşunu yaptı. En-Nesyri, kaleye yönelen bu topa hamle yaptı ve ağlara gönderdi.
Bu gol, İrfan Can ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! pic.twitter.com/rk6bV4SLLV
— Sporx (@sporx) August 6, 2025