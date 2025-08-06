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Fenerbahçe, Hollanda'da ofsayta takıldı!

Fenerbahçe'nin, Feyenoord deplasmanında Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı.

calendar 06 Ağustos 2025 22:47
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Hollanda'da ofsayta takıldı!
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Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında golü buldu ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe'de 41. dakikada Sebastian Szymanski'nin ortasında İrfan Can Kahveci, kafa vuruşunu yaptı. En-Nesyri, kaleye yönelen bu topa hamle yaptı ve ağlara gönderdi.

Bu gol, İrfan Can ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

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