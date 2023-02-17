Fenerbahçe, Gambiyalı 2 genci kadrosuna kattı

Altyapı çalışmalarına büyük önem veren Fenerbahçe, Gambiya doğumlu iki genç oyuncuyu renklerine bağladı.

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Fenerbahçe, Gambiyalı 2 genci kadrosuna kattı
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17 Şubat 2023 14:02
Fenerbahçe'de altyapıya yapılan yatırımlar devam ediyor. Bu proje kapsamında sarı-lacivertliler, iki ismi daha kadrosuna kattı.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fenerbahçe, 2005 doğumlu Gambiyalı oyuncular Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho'yu renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlerin kadrosun kattığı Jobe orta sahada forma giyerken, Saho forvet pozisyonunda oynuyor.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Gambiya'dan 4 oyuncuyu daha deneme antrenmanlarına almak istediği belirtildi.

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