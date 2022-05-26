Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Muleka'nın peşinde

Kasımpaşa'nın devre arasında Standart Liege'den kiraladığı ve ligin ikinci yarısında 12 gol atan Jackson Muleka, transferin gözde ismi oldu.



3 BÜYÜKLER VE LYON



Fransız basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Olimpik Lyon'un ilgilendiği belirtildi.



KASIMPAŞA, BONSERVİSİNİ İSTİYOR



Öte yandan haberde, Kasımpaşa'nın Standart Liege ile yaptığı kiralık sözleşmede satın alma maddesi bulunmadığı ve İstanbul ekibinin de Muleka'yı bonservisiyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı.



14 MAÇTA, 16 GOLE KATKI SAĞLADI



Kasımpaşa'da ligin ikinci yarısında 14 maçta süre alan Jackson Muleka, 12 gol ve 4 asitlik bir performans ortaya koydu.



2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun, Standart Liege ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



