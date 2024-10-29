Fenerbahçe, Galatasaray'ın serisini bitirdi!

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın serisini bitirdi!
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29 Ekim 2024 18:52
Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı lacivertli takım bu sene ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazandı. 

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamladı.

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