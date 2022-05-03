Fenerbahçe forvet transferinde gözünü kararttı!

Fenerbahçe, yeni hocanın kim olacağından bağımsız bir şekilde zaten forvet arayışına başladı. Son yıllarda Serdar Dursun dışında transfer edilen hiçbir golcüden verim alınamadı.



Geçen yaz Salzburg'dan gelen Mergim Berisha da bekleneni veremedi.



Hem oyuncu izleme komitesi hem de yönetimin birlikte çalıştığı menajerlik şirketlerinin önerileriyle bir forvet listesi hazırlandığı kaydedildi.



Listenin ilk sırasında, Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Andrea Belotti ile geçen yaz da gündeme gelen Lyon'lu Moussa Dembele'nin olduğu öne sürüldü.



Belotti'nin bonservisinin elinde olacak olması avantaj ancak İtalyan yıldızın adı Inter ve Milan ile de anılıyor. Bu nedenle transfer zor görünüyor ama girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.



Lyon ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Dembele'nin transferi de kolay değil. Ancak yönetim, bu transfer döneminde bütçenin büyük bölümünü forvete ayırarak tüm şartları zorlayacak.



YAREMCHUK, SCHIMDT'E BAĞLI



Bir diğer iddia ise Roman Yaremchuk. Ukraynalı forveti Benfica'ya Jorge Jesus transfer ettirmişti. 26 yaşındaki oyuncu son dönemde 11'deki yerini kaybetti.



Eğer yeni sezonda Benfica'nın başına geçecek olan Roger Schmidt, Yaremchuk'u kadroda düşünmezse, bu oyuncunun transferi de gündeme gelebilir.









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