Fenerbahçe, derbiden 5 ders çıkardı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde sahada beklenen performansı gösteremedi.
Futbolcular maçın ardından soyunma odasında "10 dakikamız daha olsaydı kazanırdık" düşüncesini paylaştı.
İşte sarı-lacivertli takımda derbi sonrası yapılan analizlerde göze batan aksaklıklar:
1- Ederson boşta oyuncu bulamadı, top ayağına geldiğinde tercihleri genellikle yanlış oldu. Beklenenin aksine isabetsiz toplar gönderen deneyimli kaleci, boşta hiç takım arkadaşını bulamadı ve zor toplar denedi.
2- Edson Alvarez ve İsmail oyun kuramadı. Fenerbahçe geriden oyun kurmada zorluklar yaşadı. Genellikle uzun toplarla oynayan sarılacivertlilerde, bu topların çoğunda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı başarılı oldu.
3- Asensio kayboldu, forvet hattından beklediği desteği göremeyince istediği işleri gerçekleştiremedi.
4- Galatasaray'ın beklerindeki boşluk iyi değerlendirilemedi. Kazımcan tarafına baskı yapılmadı, Nene de beklentileri karşılayamadı.
5- Tedesco'nun hamleleri geç geldi. En-Nesyri 63 dakika sahada kaldı, Fred 80'de oyuna dahil oldu. Geç yapılan değişikliklerle golü geç bulan Fenerbahçe'de futbolcular, "10 dakikamız daha olsaydı maçı kazanabilirdik" düşüncesini aralarında paylaştı.
Futbolcular maçın ardından soyunma odasında "10 dakikamız daha olsaydı kazanırdık" düşüncesini paylaştı.
İşte sarı-lacivertli takımda derbi sonrası yapılan analizlerde göze batan aksaklıklar:
1- Ederson boşta oyuncu bulamadı, top ayağına geldiğinde tercihleri genellikle yanlış oldu. Beklenenin aksine isabetsiz toplar gönderen deneyimli kaleci, boşta hiç takım arkadaşını bulamadı ve zor toplar denedi.
2- Edson Alvarez ve İsmail oyun kuramadı. Fenerbahçe geriden oyun kurmada zorluklar yaşadı. Genellikle uzun toplarla oynayan sarılacivertlilerde, bu topların çoğunda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı başarılı oldu.
3- Asensio kayboldu, forvet hattından beklediği desteği göremeyince istediği işleri gerçekleştiremedi.
4- Galatasaray'ın beklerindeki boşluk iyi değerlendirilemedi. Kazımcan tarafına baskı yapılmadı, Nene de beklentileri karşılayamadı.
5- Tedesco'nun hamleleri geç geldi. En-Nesyri 63 dakika sahada kaldı, Fred 80'de oyuna dahil oldu. Geç yapılan değişikliklerle golü geç bulan Fenerbahçe'de futbolcular, "10 dakikamız daha olsaydı maçı kazanabilirdik" düşüncesini aralarında paylaştı.