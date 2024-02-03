Fenerbahçe'den Djiku için gelen dev teklife ret

Mücadele ettiği tüm kulvarda şampiyonluk hedefleyen ve ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularına teklif yağıyor. Kanarya'da Alexander Djiku'ya dudak uçuklatan teklif geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Djiku için gelen dev teklife ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 12:36
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alexander Djiku, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin iştahını kabartıyor. Bu sezon ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan tecrübeli oyuncuya İtalya Ligi'nde transferin son gününde iki takım talip oldu.

DJIKU'YA 8 MİLYON EURO

İki takımın Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

FUTBOLUYLA PARMAK ISIRTTI

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son oynanan Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalmış ve futboluyla parmak ısırtmıştı. Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe ile 21 maçta forma giydi ve takımına 1 gol katkısı verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery