Fenerbahçe'den Avrupa'da ilk!

AEK Larnaca'yı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Avrupa'da tarihinde ilk kez 4. maçlar sonunda bu başarıyı yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Avrupa'da ilk!
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13 Ekim 2022 23:03
UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, aynı zamanda önemli bir başarıya imza attı.

Larnaca galibiyetiyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.

Öte yandan Jorge Jesus'un öğrencileri, Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, benzer bir başarıya Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla başarmıştı.

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