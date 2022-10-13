Fenerbahçe'den Avrupa'da ilk!

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, aynı zamanda önemli bir başarıya imza attı.
Larnaca galibiyetiyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.
Öte yandan Jorge Jesus'un öğrencileri, Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, benzer bir başarıya Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla başarmıştı.
Larnaca galibiyetiyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.
Öte yandan Jorge Jesus'un öğrencileri, Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, benzer bir başarıya Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla başarmıştı.
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