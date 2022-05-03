Fenerbahçe'den 115. yıl paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, kuruluşunun 115. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklama şu şekilde:



"Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan



Ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden



Ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden



Bir duruştur Fenerbahçe!



Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş,



Var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla



Kırmızı beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış,



Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür FENERBAHÇE!



Bu büyük kulüp için



Atasının izinde yürüdüğü her gün 'ilelebet' diyebilmek,



115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek,



Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük GURUR olmuştur!



İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik!



Cumhuriyet'le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla



Kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe!



1907'DE FİLİZ VEREN FİDAN, BUGÜN 115 YAŞINDA KOCA BİR ÇINAR!



Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor…



Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün



Milyonlarca taraftarı için "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe…"



EFSANE 115 YAŞINDA! YAŞA FENERBAHÇE!"





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