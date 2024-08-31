Fenerbahçe'de yenilmezlik serisi sürüyor

Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yenilmezlik serisi sürüyor
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31 Ağustos 2024 13:17
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Dusan Tadic'in 2, Edin Dzeko'nun 1 golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, seriyi 31 maça yükseltti. Kanarya, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

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