Fenerbahçe'de tur sonrası Mourinho'nun sözleri akla geldi

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin normal lig aşamasını 24'üncü sırada tamamlayarak play-off'a adını yazdırdı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bu sonuç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun 7'nci haftadaki Lyon maçı öncesindeki sözleri akıllara geldi.
Daha önce bu turnuvada 4 farklı takımla mücadele eden ve 3 kez final oynayıp, 2 defa da kupayı kazanan Portekizli çalıştırıcı, Lyon maçı öncesinde; "İki maçtan alacağımız iki puan bizi play-off'a taşıyacak" dedi.
BRAGA TEK GOLLE YENİNCE...
Mourinho'nun dediği gibi de oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Lyon'la golsüz berabere kalarak puanını 9'a yükseltmiş ve haftayı 23'üncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, son haftada ise Midtjylland'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Braga'nın Lazio'yu 1-0 yenmesinin ardından son bileti alarak play-off'a adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin playoff'a kalmasının ardından Jose için "Kahin Mourinho" yorumları yapıldı.
Bu sonuç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun 7'nci haftadaki Lyon maçı öncesindeki sözleri akıllara geldi.
Daha önce bu turnuvada 4 farklı takımla mücadele eden ve 3 kez final oynayıp, 2 defa da kupayı kazanan Portekizli çalıştırıcı, Lyon maçı öncesinde; "İki maçtan alacağımız iki puan bizi play-off'a taşıyacak" dedi.
BRAGA TEK GOLLE YENİNCE...
Mourinho'nun dediği gibi de oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Lyon'la golsüz berabere kalarak puanını 9'a yükseltmiş ve haftayı 23'üncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, son haftada ise Midtjylland'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Braga'nın Lazio'yu 1-0 yenmesinin ardından son bileti alarak play-off'a adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin playoff'a kalmasının ardından Jose için "Kahin Mourinho" yorumları yapıldı.