Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçına çıkan Serdar Aziz, son olarak 29 Nisan'daki Sivasspor maçında 90 dakika oynadı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçına çıkan Serdar Aziz, son olarak 29 Nisan'daki Sivasspor maçında 90 dakika oynadı.