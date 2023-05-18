Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadrodan çıkartıldı!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadrodan çıkartıldı!
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18 Mayıs 2023 14:58
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 16:28
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. 

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçına çıkan Serdar Aziz, son olarak 29 Nisan'daki Sivasspor maçında 90 dakika oynadı.

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