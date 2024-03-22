Fenerbahçe'de Trabzon maçı sonrası Livakovic şoku!

Maç sonunda yaşanan olayların damga vurduğu Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yankıları sürerken şok gerçek ortaya çıktı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Trabzon'da yaşanan şiddetten en çok etkilenen isimlerden olan Dominik Livakovic'in maçın ardından takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Hırvat kaleciye maç sırasında kale arkasından birçok madde atılırken ikinci yarıda sakatlık yaşadığı esnada çenesine madde isabet etmişti. Livakovic'e maç sonu soyunma odasına giderken ise yumruk atıldı.
"BENİM İÇİN BURASI BİTTİ!"
Livakovic, soyunma odasına vardığında ise "Benim için burası bitti. Ayrılmak istiyorum" dedi. 29 yaşındaki kalecinin bu sözleri, yaşananların üstüne şoku bir kat daha artırırken ilk hamle teknik heyetten geldi.
ZOR İKNA EDİLDİ
İsmail Kartal ve ekibi, oyuncuya destek olup sakinleştirmeye çalışırken sonrasında ise sarı-lacivertli yöneticiler devreye girerek Livakovic'i ikna ettiler.
Yaşananların ardından Fenerbahçe'deki diğer yabancılar için de ayrılık konusunda endişeler artarken teknik heyet ve yönetim bu konuda oyuncularla görüşüp destek olmaya devam ediyor.
MAÇIN ARDINDAN ŞOK GEÇİRDİ
Fenerbahçe'nin file bekçisi Livakovic yaşanan olaylardan en çok etkilenen isimlerin başındaydı. Hırvat kaleci, ilk yarıdan itibaren yaşanan gerilimden çok etkilendi.
Devre arasında takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Livakovic'e ikinci yarıda ise daha fazla madde gelmeye başladı. Bu maddelerden birisi sakatlandığı esnada çenesine isabet eden Livakovic'e maç sonu ise soyunma odasına giden yumruk atıldı.
Yaşadığı şok daha da artan Livakovic'in uzun süre kendine gelmekte zorlandığı öğrenilirken sağlık ekibi de müdahalede bulundu. Soyunma odasında ailesi ile telefonla konuşan Livakovic, sonrasında güçlükle sakinleşti.
NELER YAŞANDI?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi. Yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye alan polis ekipleri, 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.
KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI
2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Habertürk'te yer alan habere göre; Trabzon'da yaşanan şiddetten en çok etkilenen isimlerden olan Dominik Livakovic'in maçın ardından takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Hırvat kaleciye maç sırasında kale arkasından birçok madde atılırken ikinci yarıda sakatlık yaşadığı esnada çenesine madde isabet etmişti. Livakovic'e maç sonu soyunma odasına giderken ise yumruk atıldı.
"BENİM İÇİN BURASI BİTTİ!"
Livakovic, soyunma odasına vardığında ise "Benim için burası bitti. Ayrılmak istiyorum" dedi. 29 yaşındaki kalecinin bu sözleri, yaşananların üstüne şoku bir kat daha artırırken ilk hamle teknik heyetten geldi.
ZOR İKNA EDİLDİ
İsmail Kartal ve ekibi, oyuncuya destek olup sakinleştirmeye çalışırken sonrasında ise sarı-lacivertli yöneticiler devreye girerek Livakovic'i ikna ettiler.
Yaşananların ardından Fenerbahçe'deki diğer yabancılar için de ayrılık konusunda endişeler artarken teknik heyet ve yönetim bu konuda oyuncularla görüşüp destek olmaya devam ediyor.
MAÇIN ARDINDAN ŞOK GEÇİRDİ
Fenerbahçe'nin file bekçisi Livakovic yaşanan olaylardan en çok etkilenen isimlerin başındaydı. Hırvat kaleci, ilk yarıdan itibaren yaşanan gerilimden çok etkilendi.
Devre arasında takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Livakovic'e ikinci yarıda ise daha fazla madde gelmeye başladı. Bu maddelerden birisi sakatlandığı esnada çenesine isabet eden Livakovic'e maç sonu ise soyunma odasına giden yumruk atıldı.
Yaşadığı şok daha da artan Livakovic'in uzun süre kendine gelmekte zorlandığı öğrenilirken sağlık ekibi de müdahalede bulundu. Soyunma odasında ailesi ile telefonla konuşan Livakovic, sonrasında güçlükle sakinleşti.
NELER YAŞANDI?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi. Yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye alan polis ekipleri, 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.
KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI
2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.