Fenerbahçe'de Tarık Çetin, kariyerinde bir ilki yaşayacak!

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği kaleci Tarık Çetin, kariyerinde bir ilki yaşayacak.
KALE TARIK'IN OLACAK
Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'un sakatlığında Avrupa Ligi'nde Stuttgart'a karşı kaleyi Tarık Çetin koruyacak.
Tedesco'nun İrfan Can Eğribayat iyileşmesine rağmen, son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan Tarık'a şans vereceği öğrenildi.
İLK KEZ AVRUPA'DA FORMA GİYECEK
Bu sezon 2 kez sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan 28 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
KALE TARIK'IN OLACAK
Sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson'un sakatlığında Avrupa Ligi'nde Stuttgart'a karşı kaleyi Tarık Çetin koruyacak.
Tedesco'nun İrfan Can Eğribayat iyileşmesine rağmen, son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan Tarık'a şans vereceği öğrenildi.
İLK KEZ AVRUPA'DA FORMA GİYECEK
Bu sezon 2 kez sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan 28 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.