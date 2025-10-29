Fenerbahçe'de Talisca, taraftarla arasını düzeltti

Geçen sezonun devre arasında Al- Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 38 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 2219 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
TARAFTARLA ARASINI DÜZELTTİ
105 dakikada bir gol katkısı yapan sambacı, taraftarla da arasını düzeltti.
TEKNİK EKİBİN DE GÜVENİNİ TAZELEDİ
Tribünlerle arasını düzelten Brezilyalı futbolcu, son haftalarda ortaya koyduğu futbolla teknik ekibin de güvenini tazeledi.
AYNI İSTİKRARI SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en üretken isimlerinden biri hâline gelen Anderson Talisca'nın, sezonun geri kalanında da aynı istikrarı sürdürmesi bekleniyor. Kulüp yönetiminin, oyuncunun performansından memnun olduğu ve gelecek planlamasında önemli bir rol oynamasını düşündüğü öğrenildi.
Bu karşılaşmalarda 2219 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, 18 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
TARAFTARLA ARASINI DÜZELTTİ
105 dakikada bir gol katkısı yapan sambacı, taraftarla da arasını düzeltti.
TEKNİK EKİBİN DE GÜVENİNİ TAZELEDİ
Tribünlerle arasını düzelten Brezilyalı futbolcu, son haftalarda ortaya koyduğu futbolla teknik ekibin de güvenini tazeledi.
AYNI İSTİKRARI SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en üretken isimlerinden biri hâline gelen Anderson Talisca'nın, sezonun geri kalanında da aynı istikrarı sürdürmesi bekleniyor. Kulüp yönetiminin, oyuncunun performansından memnun olduğu ve gelecek planlamasında önemli bir rol oynamasını düşündüğü öğrenildi.